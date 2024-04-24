«Ювентус» в концовке матча с «Лацио» забил решающий гол и пробился в финал Кубка Италии

«Лацио» с «Ювентусом» боролись за право стать первым финалистом Кубка Италии. В начале месяца туринцы победили соперника со счетом 2:0 и имели хороший запас перед ответной встречей.

Уже на 12-й минуте столичная команда открыла счет после подачи с углового. Валентин Кастельянос перепрыгнул Сандро и головой пробил в правый верхний угол ворот - 1:0. Душан Влахович едва не сравнял от линии вратарской после передачи Федерико Кьезы, и голкипер парировал ногой. Хороший выпад «Лацио», Кастельянос избавился от опеки и слева со средней дистанции атаковал в дальнюю часть ворот, и здесь также вратарь справился.

В самом начале второго тайма Фелипе Андерсон и Луис Альберто разыграли мяч и бросили вперед Кастельяноса, который оставил не у дел защитника и поразил левую часть ворот - 2:0. Два момента у Влаховича, сначала защитник в последний момент прервал передачу под удар, затем форвард просто не попал в створ. Гости избежали дополнительной нервотрепки, и на 83-й минуте отличились сами стараниями свежих игроков. Тимоти Веа справа сыграл к вратарской, и Аркадиуш Милик в касание переправил мяч в цель - 2:1.

«Ювентус» - первый финалист Кубка Италии. Его соперником станет «Фиорентина» или «Аталанта».