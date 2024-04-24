«Ювентус» выходил в финал Кубка Италии 22 раза – на шесть раз больше ближайшего преследователя

«Ювентус» взял верх в противостоянии с «Лацио» и добыл очередную путёвку в финал Кубка Италии.

Коллектив Массимилиано Аллегри выиграл первую полуфинальную встречу со счётом 2:0, а в ответном поединке, прошедшем в Риме, сумел избежать поражения с тем же счётом, забив на 83-й минуте. По информации Opta, «Ювентус» сыграет в финале Кубка Италии в 22-й раз в истории – с отрывом лучший показатель в стране. Ближайший преследователь в лице «Ромы» добился до финала 16 раз.

«Бьянконери» также лидируют и по выигранным финалам – 14. Их последний на данный момент триумф датирован 2021 годом.

Второй финалист Кубка Италии – 2023/24 решится в среду в матче «Аталанты» против «Фиорентины». В первой встрече «фиалки» взяли верх в родных стенах (1:0).