Тарделли о переходе Дибалы в «Интер»: «В футболе больше нет такого понятия, как предательство»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Марко Тарделли отреагировал на слухи касательно перехода нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалы в миланский «Интер». Итальянец заявил, что не расценивает поступок форварда как предательство.

«В футболе больше нет такого понятия, как предательство. Игрок переходит в ту команду, которая предложит больше денег. Для итальянцев, возможно, это более щепетильная тема. Для иностранцев дела обстоят иначе. Они идут туда, где им предлагают лучшие возможности», – цитирует Тарделли Football Italia.

Напомним, что после недавнего гола в ворота «Дженоа» Дибала вошёл в топ-10 бомбардиров «Ювентуса» за всю историю.