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Италия. Кубок Италии

Симоне Индзаги рассказал, как собирается побеждать в Кубке Италии

10 Мая 2022 • 23:32 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.30 3.30 2.30
Через 21 ч. 56 мин.

Миланский «Интер» сражается как за победу в чемпионате, так и за Кубок Италии, где в финале ему предстоит  сыграть с туринским «Ювентусом». Наставник «Интера» Симоне Идзаги рассказал, как собирается побеждать в Кубке Италии.

- Конкретного рецепта победы не существует, но мы постараемся сыграть внимательно, аккуратно и мотивированно. В этом сезоне мы сыграли 49 матчей, проиграли только шесть, эта команда уже подтвердила свой класс, - заявил Симоне Индзаги, слова которого цитирует официальный сайт «Интера».

Финал Кубка Италии состоится в Риме, на Олимпийском стадионе, в среду, 11 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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11.05  22:00 Ювентус ... Интер Милан 3.15 3.60 2.24
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