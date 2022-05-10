Симоне Индзаги рассказал, как собирается побеждать в Кубке Италии

Миланский «Интер» сражается как за победу в чемпионате, так и за Кубок Италии, где в финале ему предстоит сыграть с туринским «Ювентусом». Наставник «Интера» Симоне Идзаги рассказал, как собирается побеждать в Кубке Италии.

- Конкретного рецепта победы не существует, но мы постараемся сыграть внимательно, аккуратно и мотивированно. В этом сезоне мы сыграли 49 матчей, проиграли только шесть, эта команда уже подтвердила свой класс, - заявил Симоне Индзаги, слова которого цитирует официальный сайт «Интера».

Финал Кубка Италии состоится в Риме, на Олимпийском стадионе, в среду, 11 мая.