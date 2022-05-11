«Ювентус» продолжает следить за Жезусом

Туринский «Ювентус» всё ещё рассматривает вариант с приобретением нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Согласно журналисту Мирко ди Натале, бразильский форвард остаётся одной из главный трансферных целей главного тренера Массимилиано Аллегри на грядущее окно.

Пока что фаворитом на трансфер Жезуса является лондонский «Арсенал», который уже начал переговоры с окружением футболиста. Напомним, что контракт бразильского нападающего с «Манчестер Сити» рассчитан до 2023 года.

Несмотря на истекающий через год контракт, «Манчестер Сити» не намерен отпускать своего игрока дешевле чем за 50 миллионов евро.