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Италия. Кубок Италии

Бастони сможет сыграть в финале Кубка Италии

09 Мая 2022 • 12:54 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.20 3.40 2.25
11.05 22:00

Итальянский защитник «Интера» Алессандро Бастони сможет помочь миланской команде в финале национального кубка с туринским «Ювентусом».

По информации Sky Sport, 23-летний итальянский футболист вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения, так что Бастони сможет сыграть в финале Кубка Италии с «Ювентусом». Напомним, что решающий поединок за национальный кубок состоится 11 мая в 22.00 по московскому времени.

В этом сезоне Алессандро Бастони провёл в итальянском чемпионате 29 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Кубок Италии Алессандро Бастони
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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