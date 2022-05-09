Итальянский защитник «Интера» Алессандро Бастони сможет помочь миланской команде в финале национального кубка с туринским «Ювентусом».

По информации Sky Sport, 23-летний итальянский футболист вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения, так что Бастони сможет сыграть в финале Кубка Италии с «Ювентусом». Напомним, что решающий поединок за национальный кубок состоится 11 мая в 22.00 по московскому времени.

В этом сезоне Алессандро Бастони провёл в итальянском чемпионате 29 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.