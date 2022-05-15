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Чемпионат Италии. Серия А

Перишич может продолжить карьеру в «Ювентусе»

15 Мая 2022 • 14:10 Комментировать (1)
Кальяри
...
Интер Милан
7.30 5.20 1.40
Через 6 ч. 33 мин.

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство туринцев готово предложить контракт 33-летнему хорвату.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «чёрно-синих» 47 матчей, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Перишича с «Интером» рассчитан до лета нынешнего года. После финальной игры Кубка Италии против всё того же «Ювентуса» (4:2 дв) хорват подверг критике руководство своего нынешнего клуба из-за затянувшихся переговоров по новому соглашению.  

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