Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство туринцев готово предложить контракт 33-летнему хорвату.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «чёрно-синих» 47 матчей, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Перишича с «Интером» рассчитан до лета нынешнего года. После финальной игры Кубка Италии против всё того же «Ювентуса» (4:2 дв) хорват подверг критике руководство своего нынешнего клуба из-за затянувшихся переговоров по новому соглашению.