Маротта: «Уверен, Перишич продлит контракт с «Интером»

Руководители миланского «Интера» не сомневаются в том, что Иван Перишич продолжит выступления за клуб после завершения сезона.

Контракт 33-летнего хорвата завершается в июне, но стороны спокойны на этот счёт, что подтвердил генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в интервью Sky: «Перишич хочет остаться в «Интере», и его желание взаимно. Я полностью уверен в продлении его контракта».

Как сообщалось ранее, крайний полузащитник подпишет с «нерадзурри» двухлетнее соглашение, по которому будет зарабатывать около 5 млн евро в год.

На счету Ивана Перишича 7 голов и 8 результативных передач в 46 поединках за «Интер» в текущем сезоне.