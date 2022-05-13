Брозович признался, что иногда курит

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович на своей странице в социальных сетях признался, что иногда курит сигареты. В комментариях под фото, где хорват празднует победу в Кубке Италии с сигаретой, его бывший одноклубник Раджа Наингголан задал ему вопрос: «Ты разве куришь?». На что Брозович ответил: «Честно говоря, иногда».

Напомним, что контракт хорватского полузащитника с миланским «Интером» истекает по окончанию сезона. Несмотря на то, что в последние месяцы пресса уверенно твердила о продлении соглашения, к середине мая «нерадзурри» не выпустили никакого официального подтверждения.