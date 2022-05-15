«Интер» победил на Сардинии, отложив коронацию «Милана»

«Интер» и «Кальяри» сошлись в матче предпоследнего тура Серии А.

Чемпионская гонка до последних секунд пышет интригой не только в Англии. В Италии даже более мощную зарубу выдают «Интер» и «Милан», расстояние между ними всего четыре очка. А график на оставшиеся матчи у «нерадзурри» попроще. Команда Симоне Индзаги в прекрасном настроении отправилась на Сардинию, ведь посреди недели был выигран трофей. В финале Кубка Италии был бит «Ювентус», впервые с 2011-го года оставшийся вообще без трофеев.

Правда, перед стартом матча против «Кальяри» победил «Милан», оторвавшийся посерьёзнее. Так что команде Симоне Индзаги нужна была только победа, чтобы сохранить золотые мечта до последнего тура. В бой были брошены все сильнейшие: Джеко – Мартинес в атаке, разыгравшийся на Кубке Италии Иван Перишич отвечал за фланг, Чалханоглу и Барелла бороздили в центре поля.

Первым решился на активные действия Перишич, с левого фланга ворвавшийся и мощно пробивший в ближний. Краньо с трудом, но всё-таки перевёл мяч на угловой. «Интер» продолжил давление, заработал серию стандартов и открыл-таки счёт. Гол забил Милан Шкриньяр с двух попыток затолкавший мяч в сетку после подачи Чалханоглу. Но счёт на табло не изменился, потому что на повторах арбитры разглядели игру рукой у Шкриньяра.

Заветная единица рядом с «Интером» появилась на табло в середине первого тайма. Гиперактивный Перишич с левого фланга выдал толковый кросс, Дармиан выиграл верх у Ликоянниса и головой пробил точно в «девятку» - 0:1. Перед самым перерывом «Интер» мог забить ещё дважды, и оба раза разгонял атаки Барелла. Сначала дуэт Николо с Лаутаро размялся не самым опасным ударом – справился Краньо, а затем Мартинес имел супершанс на гол, но попал в штангу, а с отскока не сумел переиграть голкипера.

Но слишком много «Кальяри» позволял этой паре, во втором тайме свой гол Барелла – Мартинес всё-таки забили. Николо из глубины отдал пас на ход Лаутаро, тот ушёл от Альтаре и прошил Краньо. Правда, очень быстро хозяева восстановили статус-кво. После передачи Рога классный удар удался Ликояннису – 1:2. Заходил «Кальяри» и на неожиданный второй гол, но Бальде Кейта, выиграв борьбу у Шкриньяра, технично перекинул не только Хандановича, но и ворота.

В самой концовке интрига завершилась третьим голом «Интера». Брозович отправил в забег Гальярдини, тот отпасовал на Мартинеса, которому осталось ударом метров с восьми оформить дубль. Победил «Интер» на Сардинии, не дав «Милану» досрочно стать чемпионом. Красно-чёрные всё ещё главные фавориты на титул, но решаться судьба золотых медалей будет в последнем туре.