Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» победил на Сардинии, отложив коронацию «Милана»

15 Мая 2022 • 23:41 Комментировать
Кальяри
1:3
Интер Милан
окончен
«Интер» и «Кальяри» сошлись в матче предпоследнего тура Серии А.
Протокол игры  
Кальяри 1:3Интер Милан
  25'Дармиан Маттео (0:1)
  51'Мартинес Лаутаро (0:2)
(1:2) Ликояннис Хараламбос54'   
  84'Мартинес Лаутаро (1:3)
Краньо АлессиоБелланова РаульЧеппители ЛукаАльтаре Джорджо  79' (Карбони Андреа (  79') Ликояннис ХараламбосМарин Рэзван  79' (Базелли Даниэле (  79') Грасси АльбертоДалберт Эстеван  86' (Перейро Гастон (  86') Рог Марко  56' (Кейта Бальде (  56') Паволетти Леонардо  56' (Нандес Найтан (  56') Педро Жоао
Запасные: Валюкевич СебастьянДзаппа ГабриэлеЛовато МаттеоСтротман КевинДейола АлессандроЛувумбо ЗитоАрести Симоне
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанБастони Алессандро  70' (Д'Амброзио Данило (  70') Дармиан Маттео   37'  58' (Дюмфрис Дензел (  58') Барелла Николо  58' (Гальярдини Роберто (  58') Брозович МарселоЧалханоглу Хакан   87'Перишич ИванДжеко Эдин  70' (Корреа Хоакин (  70') Мартинес Лаутаро  85' (Санчес Алексис (  85')
Запасные: Кайседо ФелипеГосенс РобинИонуц Андрей РадуКордац АлексРаноккия АндреаВидаль АртуроДимарко Федерико
15 мая. Стадион "Сардиния Арена".

 

Чемпионская гонка до последних секунд пышет интригой не только в Англии. В Италии даже более мощную зарубу выдают «Интер» и «Милан», расстояние между ними всего четыре очка. А график на оставшиеся матчи у «нерадзурри» попроще. Команда Симоне Индзаги в прекрасном настроении отправилась на Сардинию, ведь посреди недели был выигран трофей. В финале Кубка Италии был бит «Ювентус», впервые с 2011-го года оставшийся вообще без трофеев.

Правда, перед стартом матча против «Кальяри» победил «Милан», оторвавшийся посерьёзнее. Так что команде Симоне Индзаги нужна была только победа, чтобы сохранить золотые мечта до последнего тура. В бой были брошены все сильнейшие: Джеко – Мартинес в атаке, разыгравшийся на Кубке Италии Иван Перишич отвечал за фланг, Чалханоглу и Барелла бороздили в центре поля.

Первым решился на активные действия Перишич, с левого фланга ворвавшийся и мощно пробивший в ближний. Краньо с трудом, но всё-таки перевёл мяч на угловой. «Интер» продолжил давление, заработал серию стандартов и открыл-таки счёт. Гол забил Милан Шкриньяр с двух попыток затолкавший мяч в сетку после подачи Чалханоглу. Но счёт на табло не изменился, потому что на повторах арбитры разглядели игру рукой у Шкриньяра.

Заветная единица рядом с «Интером» появилась на табло в середине первого тайма. Гиперактивный Перишич с левого фланга выдал толковый кросс, Дармиан выиграл верх у Ликоянниса и головой пробил точно в «девятку» - 0:1. Перед самым перерывом «Интер» мог забить ещё дважды, и оба раза разгонял атаки Барелла. Сначала дуэт Николо с Лаутаро размялся не самым опасным ударом – справился Краньо, а затем Мартинес имел супершанс на гол, но попал в штангу, а с отскока не сумел переиграть голкипера.

Но слишком много «Кальяри» позволял этой паре, во втором тайме свой гол Барелла – Мартинес всё-таки забили. Николо из глубины отдал пас на ход Лаутаро, тот ушёл от Альтаре и прошил Краньо. Правда, очень быстро хозяева восстановили статус-кво. После передачи Рога классный удар удался Ликояннису – 1:2. Заходил «Кальяри» и на неожиданный второй гол, но Бальде Кейта, выиграв борьбу у Шкриньяра, технично перекинул не только Хандановича, но и ворота.

В самой концовке интрига завершилась третьим голом «Интера». Брозович отправил в забег Гальярдини, тот отпасовал на Мартинеса, которому осталось ударом метров с восьми оформить дубль. Победил «Интер» на Сардинии, не дав «Милану» досрочно стать чемпионом. Красно-чёрные всё ещё главные фавориты на титул, но решаться судьба золотых медалей будет в последнем туре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кальяри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Милан 2:0 Аталанта 1.78 4.05 4.20
окончен Кальяри 1:3 Интер Милан 7.30 5.20 1.40
16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
00:07 · Италия. Серия А
Даже ничьей в последнем туре хватит «Милану», чтобы отпраздновать чемпионский титул
15 Мая
23:41 · Италия. Серия А
Болельщики «Атлетико» тепло попрощались с Луисом Суаресом
23:12 · Италия. Серия А
Лаутаро повторил достижение Роналдо, Икарди и Меаццы
22:59 · Италия. Серия А
Спаллетти поставил Инсинье в один ряд с Тотти, Баджо и Дель Пьеро 1
22:28 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Интера» поведал о ситуации с контрактом Перишича на фоне интереса «Челси»
22:14 · Италия. Серия А
Пиоли мотивировал «Милан» речью Коби Брайанта
22:10 · Италия. Серия А
Футболисты «Милана» остались на «Сан-Сиро» и смотрят матч «Интера» вместе с болельщиками
22:05 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес: «Горжусь «Миланом»
22:01 · Италия. Серия А
Сакки: «Пиоли принёс в «Милан» стиль»
21:54 · Италия. Серия А
Наингголан предпочитает болеть за «Кальяри» в матче с «Интером»
21:50 · Италия. Серия А
«Милан» вплотную приблизился к личному рекорду
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» почти убедил Погба вернуться – осталось согласовать одну деталь
21:15 · Италия. Серия А
«Кальяри» — «Интер» Милан: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:3
20:58 · Италия. Серия А
Инсинье чаще всех в топ-5 лигах забивает с пенальти, Бензема – третий
20:31 · Италия. Серия А
Дибала подтвердил свой уход и попрощался с «Ювентусом»
Все новости
Рекомендуем