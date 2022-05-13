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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» рассматривает Нуньеса и Лаутаро в качестве замены Суаресу

13 Мая 2022 • 21:05 Комментировать
Пасуш де Феррейра
...
Бенфика
5.30 4.40 1.55
Через 0 ч. 5 мин.

Мадридский «Атлетико» продолжает поиски нападающего на место уходящего Луиса Суареса.

35-летний уругваец покинет команду этим летом в качестве свободного агента, и в «Атлетико» по-прежнему не определились с заменой. По информации журналиста Джакомо Йакобеллиса, «матрасники» рассматривают возможность приглашения нападающего Лаутаро Мартинеса из миланского «Интера» и Дарвина Нуньеса из португальской «Бенфики». Оба трансфера потребуют серьёзных финансовых вложений.

Контракт Дарвина Нуньеса с «Бенфикой» рассчитан до 2025 года, а отступные составляют 150 млн евро. Лаутаро Мартинес связан с «Интером» соглашением до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Атлетико Мадрид Лаутаро Мартинес Дарвин Нуньес
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