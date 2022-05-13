«Атлетико» рассматривает Нуньеса и Лаутаро в качестве замены Суаресу

Мадридский «Атлетико» продолжает поиски нападающего на место уходящего Луиса Суареса.

35-летний уругваец покинет команду этим летом в качестве свободного агента, и в «Атлетико» по-прежнему не определились с заменой. По информации журналиста Джакомо Йакобеллиса, «матрасники» рассматривают возможность приглашения нападающего Лаутаро Мартинеса из миланского «Интера» и Дарвина Нуньеса из португальской «Бенфики». Оба трансфера потребуют серьёзных финансовых вложений.

Контракт Дарвина Нуньеса с «Бенфикой» рассчитан до 2025 года, а отступные составляют 150 млн евро. Лаутаро Мартинес связан с «Интером» соглашением до 2026 года.