«Арсеналу» нужен форвард Мартинес

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает La Gazetta dello Sport.

Источник утверждает, что боссы «Инетра» не хотят отпускать 24-летнего аргентинца и намерены отклонять все предложения, которые поступят по игроку.

В нынешнем сезоне Лаутаро принял участие в 45 матчах за «чёрно-синих», в которых поразил ворота соперников 21 раз, а также отдал три голевые передачи.

Аргентинский форвард защищает цвета «Интера» с 2018 года, перейдя из аргентинского «Расинга» за 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 70 миллионов евро.