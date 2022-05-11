Маротта: «У «Интера» и так лучшая атака в Италии»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о необходимости укреплять атаку команды в летнее трансферное окно.

«Мы должны иметь в виду, что «Интер», согласно статистике, является самой забивающей командой Серии А в этом сезоне.

Учитывая этот факт, мы довольны нашими нападающими и хотим продолжать наигрывать тех, кто у нас есть», – сообщил Маротта в интервью Sport Mediaset.

Напомним, что именно «Интер» считается главным претендентом на подписание нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в качестве свободного агента. В более раннем интервью гендиректор «нерадзурри» признался, что считает аргентинца отличным игроком.