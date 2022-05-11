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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «У «Интера» и так лучшая атака в Италии»

11 Мая 2022 • 23:14 Комментировать
Кальяри
...
Интер Милан
8.00 5.50 1.35
15.05 21:45

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о необходимости укреплять атаку команды в летнее трансферное окно.

«Мы должны иметь в виду, что «Интер», согласно статистике, является самой забивающей командой Серии А в этом сезоне.

Учитывая этот факт, мы довольны нашими нападающими и хотим продолжать наигрывать тех, кто у нас есть», – сообщил Маротта в интервью Sport Mediaset.

Напомним, что именно «Интер» считается главным претендентом на подписание нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в качестве свободного агента. В более раннем интервью гендиректор «нерадзурри» признался, что считает аргентинца отличным игроком.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Пауло Дибала
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КАЛЬЯРИ ИНТЕР МИЛАН
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