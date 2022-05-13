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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предлагает Перишичу в год на 500 тысяч меньше, чем хочет хорват

13 Мая 2022 • 13:58 Комментировать
Кальяри
...
Интер Милан
7.10 5.20 1.40
15.05 21:45

Стали известны детали переговоров миланского «Интера» и полузащитника Ивана Перишича о продлении контракта, который истекает по окончанию нынешнего сезона. По информации журналиста Николо Скиры, стороны не могут сойтись в зарплате. «Нерадзурри» предлагают в год на 500 тысяч меньше, чем того требует хорват.

Тем не менее, по сведению источника, у обоих сторон есть уверенность, что сделку удастся заключить. Сам Перишич хотел бы остаться в «Интере». Клуб тоже разделяет желание своего футболиста и предлагает ему контракт до 2024 года.

Напомним, что по окончанию сезона истекает контракт и у другого хорватского футболиста «Интера» – Марцело Брозовича.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич
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