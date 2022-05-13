«Интер» предлагает Перишичу в год на 500 тысяч меньше, чем хочет хорват

Стали известны детали переговоров миланского «Интера» и полузащитника Ивана Перишича о продлении контракта, который истекает по окончанию нынешнего сезона. По информации журналиста Николо Скиры, стороны не могут сойтись в зарплате. «Нерадзурри» предлагают в год на 500 тысяч меньше, чем того требует хорват.

Тем не менее, по сведению источника, у обоих сторон есть уверенность, что сделку удастся заключить. Сам Перишич хотел бы остаться в «Интере». Клуб тоже разделяет желание своего футболиста и предлагает ему контракт до 2024 года.

Напомним, что по окончанию сезона истекает контракт и у другого хорватского футболиста «Интера» – Марцело Брозовича.