Агостини: «Знали, что будет сложно, но надеялись...»

В матче 37-го тура итальянского чемпионата Серии А «Кальяри» уступил в домашнем матче «Интеру», и наставник островитян, Алессандро Агостини, прокомментировал итоги игры. По его словам, понимание того, что против столь сильного клуба будет сложно, было, но и надежда на лучший исход также была.

- Конечно, сейчас я не в лучшем настроении. Матч был сложным, соперник - сильным. Мы должны начинать перезарядку батареек к следующему матчу. Есть еще одна игра, есть надежда. Еще не вечер. Сейчас надо собраться должным образом к следующему матчу, - цитирует Агостини пресс-служба клуба с Сардинии.