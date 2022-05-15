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Гендиректор «Интера» поведал о ситуации с контрактом Перишича на фоне интереса «Челси»

15 Мая 2022 • 22:28 Комментировать
Кальяри
0:2
Интер Милан
7.30 5.20 1.40
2-й тайм

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о ситуации с контрактом Ивана Перишича.

33-летний хорват до сих пор не продлил истекающее в июне соглашение с «Интером». В подписании полузащитника заинтересован лондонский «Челси», но руководство «нерадзурри» надеется на продолжение сотрудничества с Перишичем.

«Мы хотим, чтобы Перишич остался – в этом нет никаких сомнений. Мы уважаем его. Мы проведём с ним переговоры в конце сезона, чтобы решить все вопросы», – заявил Маротта в интервью DAZN.

Иван Перишич провёл 47 матчей за «Интер» в текущей кампании, отметившись 9 голами и 8 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Джузеппе Маротта Иван Перишич
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