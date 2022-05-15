Наингголан предпочитает болеть за «Кальяри» в матче с «Интером»

В этим минуты в Италии начался матч предпоследнего тура Серии А между «Кальяри» и «Интером». Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, успевший поиграть за оба клуба, сейчас предпочитает болеть за «Кальяри». По его словам, положение клуба сложнее - «Кальяри» должен остаться в Серии А, в то время как перед «Интером» подобной проблемы не стоит.

- Да. я хотел бы, чтобы «Интер» взял Скудетто, но сохранение прописки «Кальяри» в Серии А сделает меня еще более счастливым. Поэтому, если делать выбор, то я сегодня вечером - с «Кальяри», - заявил Раджа Наингголан в интервью La Gazzetta Dello Sport.