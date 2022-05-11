Гендиректор «Интера» высказался о Дибале

Генеральный директор «Интера» Дзузеппе Маротта прокомментировал информацию о возможном переходе в миланский клуб Пауло Дибалы.

28-летний аргентинский нападающий станет свободным агентом по окончании сезона, поскольку не получил новый контракт от «Ювентуса».

«Пауло Дибала – отличный игрок, и теперь его можно подписать бесплатно, – заявил Маротта в интервью Sky Sport, – У нас достаточно нападающих, но я безусловно ценю его способности».

Именно миланский «Интер» считается главным претендентом на подписание Дибалы, в услугах которого также заинтересованы представители Английской премьер-лиги и дортмундская «Боруссия».