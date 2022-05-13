У Перишича нет договорённости с «Челси»

Информация о договорённости Ивана Перишича с лондонским «Челси» не подтвердилась.

Как сообщалось в СМИ чуть раньше, Иван Перишич согласовал условия контракта с лондонским «Челси», однако эти сведения опроверг авторитетный журналист Фабрицио Романо. По информации инсайдера, в настоящий момент у Перишича нет договорённости ни с одним из клубов.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель действительно высоко оценивает способности 33-летнего хорвата, но клуб пока не вступал в переговоры с крайним хавбеком.

«Интер» по-прежнему рассчитывает продлить истекающий контракт Перишича, но пока не может удовлетворить его финансовые запросы.