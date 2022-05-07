«Интер» хочет отдать Раду в аренду в следующем сезоне

Миланский «Интер» в грядущее межсезонье готов отдать своего голкипера Йонуца Раду в аренду на один сезон. Руководство «нерадзурри» считает, что 24-летний румынский голкипер должен набраться опыта, прежде чем выступать за основную команду.

Согласно Il Messagero, недавно оформившие повышение в Серию А «Лечче» и «Кремонезе» уже выразили интерес в аренде румынского футболиста. В ближайшее время стороны проведут встречу, в ходе которой обсудят условия сделки.

Напомним, что недавно Раду допустил грубую ошибку в выездном матче против «Болоньи», из-за которой «Интер» проиграл свой матч в запасе и не смог выйти на первое место в Серии А.