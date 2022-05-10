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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери о Скудетто: «Милан» фаворит, но «Интер» ещё в гонке»

10 Мая 2022 • 13:59 Комментировать
Милан
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Аталанта
1.75 4.00 4.30
15.05 19:00

Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Кристиан Вьери назвал своего фаворита на чемпионство в Серии А. Итальянец заявил, что у «россонери» больше шансов на титул, но не стал вычёркивать «нерадзурри» из гонки.

«Милан» фаворит, но «Интер» ещё в гонке. В любом случае, им следует выложиться на максимум в оставшихся матчах. Нельзя допускать не же ошибки, которые были в матче с «Болоньей». Но в конце сезона особенно трудно справляться с давлением», – цитирует Вьери La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что для оформления первого с 2011 года чемпионского титула «Милану» необходимо набрать четыре очка в двух оставшихся турах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Кристиан Вьери
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МИЛАН АТАЛАНТА
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