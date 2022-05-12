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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший вратарь «Интера»: «Онана вряд ли подвинет Хандановича»

12 Мая 2022 • 04:43 Комментировать
Кальяри
...
Интер Милан
8.00 5.50 1.35
15.05 21:45

Экс-голкипер миланского «Интера», Альберто Фонтана, не сомневается в том, что приходящему в «Интер» Андре Онане придется несладко в противостоянии с опытнейшим словенским голкипером Самиром Хандановичем.

Нынешний страж ворот «Интера» продлил свой контракт с клубом, и Фонтана считает, что он вполне в состоянии выиграть конкуренцию с Онаной. Свои качества Ханданович в очередной раз проявил в финале Кубка Италии, внеся большой вклад в успех «Интера» в финальном матче против «Ювентуса».

- Онане будет крайне сложно вытеснить Хандановича. Итальянский чемпионат очень сложен, и опыт сыграет на руку Хандановичу в его дуэль с Онаной, - уверен Фонтана, слова которого цитирует ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андре Онана
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КАЛЬЯРИ ИНТЕР МИЛАН
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