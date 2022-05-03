Ханданович согласился на понижение зарплаты ради нового соглашения с «Интером»

Как мы уже сообщали, словенский голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович решил продлить на год свое соглашение с клубом. Переговоры шли долго, но в итоге привели к результату - Ханданович получил контракт еще на год, но был вынужден согласиться на снижение зарплаты. Если доселе ему полагалось жалование в 4,2 миллиона евро ежегодно, то сейчас гонорар скостили до трех миллионов, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

Следующий сезон для Хандановича будет переходным - он будет страховать команду на случаи неудач Онаны, который после своей дисквалификации выступает не очень стабильно и предсказуемо. Если адаптация Онаны пройдет хорошо, то Ханданович потом уйдет на покой.