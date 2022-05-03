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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович согласился на понижение зарплаты ради нового соглашения с «Интером»

03 Мая 2022 • 16:54 Комментировать
Интер Милан
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Эмполи
1.16 8.00 15.00
06.05 19:45

Как мы уже сообщали, словенский голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович решил продлить на год свое соглашение с клубом. Переговоры шли долго, но в итоге привели к результату - Ханданович получил контракт еще на год, но был вынужден согласиться на снижение зарплаты. Если доселе ему полагалось жалование в 4,2 миллиона евро ежегодно, то сейчас гонорар скостили до трех миллионов, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

Следующий сезон для Хандановича будет переходным - он будет страховать команду на случаи неудач Онаны, который после своей дисквалификации выступает не очень стабильно и предсказуемо. Если адаптация Онаны пройдет хорошо, то Ханданович потом уйдет на покой.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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