Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший защитник «Интера» подбадривает клуб

18 Мая 2022 • 23:28 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1.13 8.00 21.00
22.05 19:00

Болельщики миланского «Интера» не очень-то верят в то, что «Милан», которому в последнем туре чемпионата Италии достаточно ничьей, упустит чемпионский титул. В то время как «Милан» сыграет с «Сассуоло», «Интеру» предстоит игра против «Сампдории».

Подбодрить болельщиков «Интера» решил Грациано Бини, известный защитник «Интера», выступавший за клуб с 1971 по 1985 год.

- Можно ли еще верить в Скудетто? Я считаю что да, все решится в последнем туре. Если «Милан» проиграет, а «Интер» выиграет, то станет чемпионом. А в футболе ничего нельзя отрицать, - считает Бини в интервью ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Грациано Бини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
00:25 · Италия. Серия А
Манчини сел на велосипед - примет участие в этапе «Джиро Д'Италия»
00:19 · Германия. Бундеслига
Рибери рассказал, как призывал 16-летнего Алабу не думать о богатствах
00:10 · Италия. Серия А
Капелло рассказал, что хотел подписать Кьеллини в 2004 году, когда работал в «Роме»
00:06 · Италия. Серия А
Рибери: «У Влаховича правильный менталитет»
00:00 · Италия. Серия А
«Милан» не готов выкупить Мессиаса
18 Мая
23:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет сохранить Морату, но на определённых условиях
23:28 · Италия. Серия А
Бывший защитник «Интера» подбадривает клуб
23:23 · Италия. Серия А
«Лацио» заплатит 10 млн евро за полузащитника «Шахтёра»
22:31 · Англия. Премьер-лига
Погба и ди Мария остаются главными трансферными целями «Ювентуса»
22:00 · Италия. Серия А
Президент Ла Лиги: «Серия А не стала лучше после прихода Роналду»
21:04 · Англия. Премьер-лига
Дибала не вступал в переговоры с «Тоттенхэмом»
19:47 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет арендовать Пьянича
19:09 · Италия. Серия А
«Дженоа» - «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
19:01 · Италия. Серия А
Моуринью: «Стану ли я для «Ромы» новым Фергюсоном? В таком случае я должен оставаться здесь до 79 лет»
18:45 · Италия. Серия А
Моуринью: «Проблема Анчелотти состоит в том, что он не способен выиграть Лигу чемпионов, тренируя «Эвертон» 1
Все новости
Рекомендуем