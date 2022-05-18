Бывший защитник «Интера» подбадривает клуб

Болельщики миланского «Интера» не очень-то верят в то, что «Милан», которому в последнем туре чемпионата Италии достаточно ничьей, упустит чемпионский титул. В то время как «Милан» сыграет с «Сассуоло», «Интеру» предстоит игра против «Сампдории».

Подбодрить болельщиков «Интера» решил Грациано Бини, известный защитник «Интера», выступавший за клуб с 1971 по 1985 год.

- Можно ли еще верить в Скудетто? Я считаю что да, все решится в последнем туре. Если «Милан» проиграет, а «Интер» выиграет, то станет чемпионом. А в футболе ничего нельзя отрицать, - считает Бини в интервью ITASportPress.