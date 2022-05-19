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Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли неожиданно поддержал «Милан» против «Интера»

19 Мая 2022 • 03:41 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1.13 8.00 21.00
22.05 19:00

Оказывается, «Милан» для нападающего Марио Балотелли является более важным клубом, нежели «Интер», который дал ему путевку в большой футбол и в котором он выиграл Лигу чемпионов.

В свете борьбы «Милана» и «Интера» в чемпионате Италии, Балотелли высказался в поддержку «россонери», которые не выигрывали титул с 2011 года. Его судьба решится в последнем туре, «Милану» достаточно ничьей в последнем матче против «Сассуоло». Балотелли обозначил свою поддержку в чате в одной из социальных сетей, в которых общаются поклонники «Милана».

- Никогда не бросим тебя! Сражайся и побеждай, мы всегда будем с тобой, - написал Балотелли по-итальянски.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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