Балотелли неожиданно поддержал «Милан» против «Интера»

Оказывается, «Милан» для нападающего Марио Балотелли является более важным клубом, нежели «Интер», который дал ему путевку в большой футбол и в котором он выиграл Лигу чемпионов.

В свете борьбы «Милана» и «Интера» в чемпионате Италии, Балотелли высказался в поддержку «россонери», которые не выигрывали титул с 2011 года. Его судьба решится в последнем туре, «Милану» достаточно ничьей в последнем матче против «Сассуоло». Балотелли обозначил свою поддержку в чате в одной из социальных сетей, в которых общаются поклонники «Милана».

- Никогда не бросим тебя! Сражайся и побеждай, мы всегда будем с тобой, - написал Балотелли по-итальянски.