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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги считает, что «Милан» может упустить Скудетто в последнем туре

16 Мая 2022 • 02:36 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
22.05 20:30

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги верит в шансы своей команды на чемпионство перед последним туром.

«Милан» опережает «Интер» на два очка, но из-за преимущества в личных встречах «россонери» гарантированно станут чемпионами даже в случае ничьей с «Сассуоло» в 38-м туре.

«Сассуоло» – очень крепкая команда, у них много индивидуально одарённых игроков, – заявил наставник «Интера» в интервью DAZN. – Я ожидаю, что интрига будет жива до последнего.

Да, нам нужно победить и надеяться на поражение «Милана», но подобное случалось раньше. Я выигрывал чемпионат с «Лацио», когда мы отставали от «Ювентуса» на два очка перед последним туром. Это может повториться», – считает Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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окончен Кальяри 1:3 Интер Милан 7.30 5.20 1.40
16.05  19:30 Сампдория ... Фиорентина 4.30 3.95 1.82
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
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