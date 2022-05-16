Симоне Индзаги считает, что «Милан» может упустить Скудетто в последнем туре

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги верит в шансы своей команды на чемпионство перед последним туром.

«Милан» опережает «Интер» на два очка, но из-за преимущества в личных встречах «россонери» гарантированно станут чемпионами даже в случае ничьей с «Сассуоло» в 38-м туре.

«Сассуоло» – очень крепкая команда, у них много индивидуально одарённых игроков, – заявил наставник «Интера» в интервью DAZN. – Я ожидаю, что интрига будет жива до последнего.

Да, нам нужно победить и надеяться на поражение «Милана», но подобное случалось раньше. Я выигрывал чемпионат с «Лацио», когда мы отставали от «Ювентуса» на два очка перед последним туром. Это может повториться», – считает Индзаги.