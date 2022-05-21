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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» проведёт переговоры по приобретению лучшего защитника Серии А

21 Мая 2022 • 02:51 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1.13 8.00 21.00
22.05 19:00

Миланский «Интер» попытается договориться с «Торино» о переходе центрального защитника Глейсона Бремера.

25-летний бразилец достиг принципиальной договорённости с «нерадзурри» ещё зимой. Согласно информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, в ближайшее время «Интер» вступит в переговоры с «Торино», чтобы согласовать сумму трансфера.

Заинтересованность в подписании Бремера, признанного лучшим защитником нынешнего розыгрыша Серии А, также проявляют английские «Челси», «Тоттенхэм» и «Лестер». Ещё один претендент – французский «ПСЖ».

Глейсон Бремер отыграл 33 матча за «Торино» в чемпионате Италии, отметившись 3 голами. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Глейсон Бремер
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