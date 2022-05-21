«Интер» проведёт переговоры по приобретению лучшего защитника Серии А

Миланский «Интер» попытается договориться с «Торино» о переходе центрального защитника Глейсона Бремера.

25-летний бразилец достиг принципиальной договорённости с «нерадзурри» ещё зимой. Согласно информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, в ближайшее время «Интер» вступит в переговоры с «Торино», чтобы согласовать сумму трансфера.

Заинтересованность в подписании Бремера, признанного лучшим защитником нынешнего розыгрыша Серии А, также проявляют английские «Челси», «Тоттенхэм» и «Лестер». Ещё один претендент – французский «ПСЖ».

Глейсон Бремер отыграл 33 матча за «Торино» в чемпионате Италии, отметившись 3 голами. Его контракт рассчитан до 2024 года.