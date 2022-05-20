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Чемпионат Италии. Серия А

Квальярелла: «Никаких скидок «Интеру»

20 Мая 2022 • 22:04 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1.13 8.00 21.00
22.05 19:00

Ветеран генуэзской «Сампдории» Фабио Квальярелла заверил, что его команда не будет делать скидок «Интеру» в последнем туре чемпионата Италии. «Сампдория» гарантировала себе место в Серии А, в то время как «Интеру» нужна строго победа для сохранения надежд на титул.

- Знаю, стадион будет полным. Мы знаем, что «Интер» силен, но вы видели, как мы сыграли против «Фиорентины», когда выкинули из головы все постороннее и сыграли раскованно. Вы видели результат. И в этот раз мы сыграем тоже так, свободно, без всякой турнирной скованности. Никаких скидок, - заверил Квальярелла в интервью La Gazzetta Dello Sport.

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Фабио Квальярелла
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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21.05  21:45 Аталанта ... Эмполи 1.24 7.20 11.00
21.05  21:45 Лацио ... Верона 1.66 4.20 5.00
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