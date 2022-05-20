Квальярелла: «Никаких скидок «Интеру»

Ветеран генуэзской «Сампдории» Фабио Квальярелла заверил, что его команда не будет делать скидок «Интеру» в последнем туре чемпионата Италии. «Сампдория» гарантировала себе место в Серии А, в то время как «Интеру» нужна строго победа для сохранения надежд на титул.

- Знаю, стадион будет полным. Мы знаем, что «Интер» силен, но вы видели, как мы сыграли против «Фиорентины», когда выкинули из головы все постороннее и сыграли раскованно. Вы видели результат. И в этот раз мы сыграем тоже так, свободно, без всякой турнирной скованности. Никаких скидок, - заверил Квальярелла в интервью La Gazzetta Dello Sport.