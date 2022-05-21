Индзаги: «Я хочу, чтобы Перишич остался»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги в очередной раз прокомментировал ситуацию по истекающему контракту полузащитника Ивана Перишича. Тренер вновь заявил, что хотел бы сохранить хорвата в своей команде.

«Я хочу, чтобы Перишич остался. В ближайшее время запланирована встреча с его агентами, и я надеюсь, что скоро будет достигнуто соглашение», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Инсайды от Фабрицио Романо подтверждают, что скоро между агентами Перишича и руководством «Интера» состоится очередная встреча. Она запланирована на следующую неделю.

Напомним, что в услугах Перишича ранее также был заинтересован лондонский «Челси».