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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-защитник «Милана» и «Интера»: «Меньян лучше Доннаруммы»

25 Мая 2022 • 05:13 Комментировать
Интер Милан
3:0
Сампдория
окончен

Бывший защитник как «Интера», так и «Милана», Сауль Малатрази, считает, что «Милан» ничуть не проиграл от ухода Джанлуиджи Доннаруммы, подтверждением чему стала победа в чемпионате Италии. Меньян великолепно справлялся со своими задачами, не только надежно защищая последний рубеж обороны, но и начиная острыми передачами атаки своей команды.

- Я, наверное, один из немногих, кто верил в Скудетто «Милана» с самого начала сезона. И дело не ощущениях, а в том, что у команды была цель, и она шла к ней. Я не могу сказать, что «Милан» выиграл титул неожиданно, случайно. Команда показала лучшую игру в чемпионате. Меньян? Я мало чего знал о нем раньше. Относился скептически. Но он доказал на поле, что играет лучше Доннаруммы, - цитирует Малатрази DerbyDerbyDerby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джанлуиджи Доннарумма Майк Меньян
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