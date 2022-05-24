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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Милана» высмеивают Чалханоглу

24 Мая 2022 • 03:01 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу закончил с «Миланом» прошлогодний чемпионат на втором месте, вслед за миланским «Интером». После этого он решил перейти в «Интер», полагая, что уж там он точно возьмет Скудетто. Однако, поди ж ты, в этом году все получилось наоборот - уже «Милан» закончил год первым, а «Интер» - лишь вторым.

И теперь тифози «Милана» уделяют турку немало внимания в социальных сетях, всячески высмеивая его и обыгрывая имя Хакана в соусе командного предательства. Также его имя всячески распевалось в насмешливой манере в ходе ночных гуляний в Милане, где тифози «россонери» праздновали вожделенный чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Хакан Чалханоглу
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