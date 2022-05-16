Видаль выложил видео, где его девушка танцует в футболке «Фламенго»

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль намекнул, что по истечению срока своего контракта летом перейдёт в бразильский «Фламенго». В своих социальных сетях чилиец выложил ролик, где его девушка танцует около бассейна в футболке «Фламенго».

Напомним, что этот сезон стал для Видаля уже вторым в футболке «нерадзурри». Игрока пригласил Антонио Конте, который ранее работал с чилийцем в туринском «Ювентусе».

В этом сезоне Видаль забил один гол и отдал две результативные передачи за миланский «Интер» в чемпионате. Также футболист недавно выиграл Кубок Италии в составе «нерадзурри».