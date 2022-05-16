Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Видаль выложил видео, где его девушка танцует в футболке «Фламенго»

16 Мая 2022 • 19:23 Комментировать
Фламенго
...
Гойяс
21.05 22:30

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль намекнул, что по истечению срока своего контракта летом перейдёт в бразильский «Фламенго». В своих социальных сетях чилиец выложил ролик, где его девушка танцует около бассейна в футболке «Фламенго».

Напомним, что этот сезон стал для Видаля уже вторым в футболке «нерадзурри». Игрока пригласил Антонио Конте, который ранее работал с чилийцем в туринском «Ювентусе».

В этом сезоне Видаль забил один гол и отдал две результативные передачи за миланский «Интер» в чемпионате. Также футболист недавно выиграл Кубок Италии в составе «нерадзурри».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фламенго Артуро Видаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФЛАМЕНГО ГОЙЯС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 41 минута Сампдория 2:0 Фиорентина 4.70 4.05 1.70
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
20:00 · Италия. Серия А
«Интер» хочет купить Паризи
19:52 · Италия. Серия А
Аслани интересен «Милану»
19:23 · Италия. Серия А
Видаль выложил видео, где его девушка танцует в футболке «Фламенго»
19:00 · Италия. Серия А
«Сампдория» — «Фиорентина»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
18:44 · Италия. Серия А
Бонуччи написал прощальное письмо для Кьеллини
18:02 · Италия. Серия А
Спаллетти о Кварацхелии: «Такого игрока хотел бы у себя видеть каждый тренер»
17:40 · Италия. Серия А
Переход Клюйверта в «Ниццу» на постоянной основе может сорваться
17:05 · Италия. Серия А
Лазетич: «От Влаховича ждут большего, но это нормально»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Агенты Погба сейчас находятся в Турине на встрече с представителями «Ювентуса»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предлагает Ориги 4 миллиона евро в год
14:45 · Италия. Серия А
«Интер» снова не смог договориться с Перишичем 1
14:35 · Италия. Серия А
Манчини: «Кьеллини был отличным игроком для сборной, жаль, что он уходит»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов подписать Погба - известны условия контракта
13:59 · Италия. Серия А
«Интер» изучает возможность трансфера Суареса
Все новости
Рекомендуем