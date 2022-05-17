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Чемпионат Италии. Серия А

Шансы «Милана» на чемпионство оцениваются более чем в 80%

17 Мая 2022 • 20:12 Комментировать (1)
Интер Милан
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Сампдория
1.14 8.00 21.00
22.05 19:00

Согласно подсчётам модели Stats Perform, «Милан» с вероятностью в 80,6% выиграет свой первый за 11 лет чемпионский титул Серии А.

Положение в чемпионата Италии за тур до его окончания таково: «Милан» лидирует в турнирной таблице с 83 очками, у «Интера» – 81 балл, однако «россонери» гарантированно устроит даже ничья, поскольку в личных встречах они оказались успешнее своих заклятых соперников.

«Милану» предстоит сыграть против «Сассуоло» в гостях, «Интер» на своём поле сыграет с «Сампдорией». Все матчи 38-го тура состоятся 22 мая.

По данным статистической модели Stats Perform, вероятность осечки «Милана» и чемпионства «Интера» составляет лишь 19,4%, в то время как долгожданное Скудетто достанется команде Стефано Пиоли с вероятностью в 80,6%.

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