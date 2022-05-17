Индзаги дал игрокам «Интера» два выходных после победы над «Кальяри»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги решил вознаградить своих футболистов двумя выходными днями за победу над «Кальяри», который был обыгран на выезде в прошлые выходные со счётом 3:1.

По информации Football Italia, таким образом тренер надеялся, что игроки полностью восстановятся к матчу последнего тура Серии А с «Сампдорией». Напомним, что в выходные «Интер» станет чемпионом Италии только в том случае, если «Милан» проиграет на выезде «Сассуоло», а сами «нерадзурри» сумеют обыграть «Сампдорию».

Ранее «Интер» стал обладателем Кубка Италии, обыграв в финале туринский «Ювентус» 4:2.