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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги дал игрокам «Интера» два выходных после победы над «Кальяри»

17 Мая 2022 • 16:55 Комментировать
Интер Милан
...
Сампдория
1.14 8.00 21.00
22.05 19:00

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги решил вознаградить своих футболистов двумя выходными днями за победу над «Кальяри», который был обыгран на выезде в прошлые выходные со счётом 3:1.

По информации Football Italia, таким образом тренер надеялся, что игроки полностью восстановятся к матчу последнего тура Серии А с «Сампдорией». Напомним, что в выходные «Интер» станет чемпионом Италии только в том случае, если «Милан» проиграет на выезде «Сассуоло», а сами «нерадзурри» сумеют обыграть «Сампдорию».

Ранее «Интер» стал обладателем Кубка Италии, обыграв в финале туринский «Ювентус» 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН САМПДОРИЯ
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