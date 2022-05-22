«Милан» - «Интеру»: «Спасибо, вы были экстраординарными противниками»

Пресс-служба «Милана» ответила «Интеру», который первым поздравил «красно-чёрных» с победой в чемпионате Италии.

«Наши комплименты «Милану». Сражение в этом году было великолепным. Увидимся в следующем сезоне», — опубликовал «Интер» сообщение на своём сайте.

«Милан» ответил: «Спасибо, вы были экстраординарными противниками. До встречи в следующем сезоне!»

В решающем 38-м туре решалось, кто станет чемпионом Италии. «Милан» благодаря победе над «Сассуоло» (3:0) завоевал Скудетто спустя 11 лет.

В последний раз «Милан» выигрывал Серию А в сезоне-2010/11.