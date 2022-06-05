Де Лихт не исключил своего ухода из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт высказался о возможном продлении контракта с итальянским клубом.

«В данный момент ведутся переговоры. Когда придёт время, я приму решение, продлевать контракт или искать новый клуб. Я всегда смотрю на то, что лучше для меня с точки зрения спортивного проекта», — цитирует де Лихта NOS.nl.

Действующий контракт де Лихта с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что голландский футболист может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл в составе «Ювентуса» 42 матча, в которых забил три гола и один раз ассистировал партнёрам по команде.