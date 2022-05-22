Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези поделился ожиданиями от заключительного 38-го тура итальянской Серии А, в котором определится чемпион.

На данный момент лидер чемпионата «Милан» опережает «Интер» на два очка. Сегодня, 22 мая, «россонери» отправятся в гости к «Сассуоло», а «чёрно-синие» примут на своём поле «Сампдорию». Обе игры начнутся в 19:00 по московскому времени.

«Давно в Италии не было такой жаркой развязки на финише. В последнее время как-то чемпион определялся заранее, а здесь интрига может жить до самых последних минут. «Сассуоло» вообще не раз удивлял, вспомнить хотя бы игру с «Интером». Эта команда очень нестабильна, но опасна. Если у нее будет правильный настрой, «Милану» придется очень трудно.

Я уверен, что атака «Сассуоло» одна из лучших в Италии, так что не спешите делать из «Милана» чемпиона. Очень может быть, что скудетто останется у «Интера», который, я уверен, обыграет «Сампдорию», — заявил Фрези специально для «Евро-Футбол.ру».