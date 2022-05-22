39-летний Квальярелла продлит контракт с «Сампдорией»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла продлит контракт с командой ещё на один сезон, сообщил футбольный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, форвард продлит контракт с «Сампдорией» ещё на один сезон. Тем самым, он может стать основным нападающим в команде в возрасте 40 лет.

39-летний Квальярелла принял в текущем сезоне участие в 35 матчах за команду во всех турнирах. Он смог отличиться шесть раз и отдать три голевые передачи.

Сезон-2021/22 «Сампдория» завершила на 15-м месте в Серии А.