Дамсгор: «В следующем сезоне надо бороться за что-то большее»

Датский полузащитник Миккель Дамсгор вернулся на поле в матче с «Интером», но его «Сампдория» проиграла со счетом 0:3. Его сезон испортила полученная в самом его начале травма, но Дамсгор верит в то, что следующий год сложится куда лучше. «Сампдория» с трудом, но избежала вылета из высшей лиги чемпионата Италии.

- Этот год вряд ли можно назвать удачным для меня, но я счастлив вернуться. Я горю желанием играть, хотя и не ощущаю себя пока что на пределе. Надеюсь, что в следующем году «Сампдория» сможет бороться за что-то большее, чем борьба за спасение прописки в Серии А. Это важно для болельщиков, которые так вдохновленно поддерживали нас в уходящем сезоне. Люблю «Сампдорию»! - цитирует Дамсгора ITASportPress.