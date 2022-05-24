Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дамсгор: «В следующем сезоне надо бороться за что-то большее»

24 Мая 2022 • 04:40 Комментировать
Интер Милан
3:0
Сампдория
окончен

Датский полузащитник Миккель Дамсгор вернулся на поле в матче с «Интером», но его «Сампдория» проиграла со счетом 0:3. Его сезон испортила полученная в самом его начале травма, но Дамсгор верит в то, что следующий год сложится куда лучше. «Сампдория» с трудом, но избежала вылета из высшей лиги чемпионата Италии.

- Этот год вряд ли можно назвать удачным для меня, но я счастлив вернуться. Я горю желанием играть, хотя и не ощущаю себя пока что на пределе. Надеюсь, что в следующем году «Сампдория» сможет бороться за что-то большее, чем борьба за спасение прописки в Серии А. Это важно для болельщиков, которые так вдохновленно поддерживали нас в уходящем сезоне. Люблю «Сампдорию»! - цитирует Дамсгора ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Миккель Дамсгор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
04:40 · Италия. Серия А
Дамсгор: «В следующем сезоне надо бороться за что-то большее»
04:14 · Италия. Серия А
Костакурта: «Этот «Милан» сильнее судейских ошибок»
03:44 · Италия. Серия А
Бывший лучший бомбардир итальянского чемпионата поздравил «Милан»
03:01 · Италия. Серия А
Фанаты «Милана» высмеивают Чалханоглу
02:15 · Италия. Серия А
Артур и Ремзи - явные претенденты на расставание с «Ювентус»
01:49 · Италия. Серия А
Бывший президент «Сампдории» переведён из тюрьмы под домашний арест
01:32 · Италия. Серия А
Кокорин останется в «Фиорентине» ещё на год
23 Мая
23:46 · Италия. Серия А
Капелло: «Милану» нужно взять пару новичков для ЛЧ
21:49 · Италия. Серия А
«Ньюкасл» хочет купить форварда «Реймса»
21:10 · Италия. Серия А
«Милан» улучшит контракт Томори
19:31 · Италия. Серия А
«Аталанта» заплатит «Ювентусу» 23 миллиона евро за Демирала
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса» 3
19:05 ·
Леау входит шорт-лист «ПСЖ» 1
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» уверен в трансфере дос Сантоса
17:45 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» о контракте Перишича: «Переговоры идут, мы хотим достигнуть соглашения как можно быстрее»
Все новости
Рекомендуем