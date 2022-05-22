«Милан» стал чемпионом Италии впервые с сезона 2010/11

Сегодня, 22 мая, «Милан» победил «Сассуоло» (3:0) в заключительном 38-м туре чемпионата Италии.

В составе «красно-чёрных» дубль на свой счёт записал форвард Оливье Жиру, ещё один гол забил полузащитник Франк Кесси.

В параллельном матче «Интер» не оставил шансов «Сампдории», обыграв команду с таким же счётом. За хозяев забили Иван Перишич, и дубль оформил Хоакин Корреа.

Таким образом, «Милан» набрал 86 очков и занял первое место. Команда Стефано Пиоли опередила «Интер» на два очка и стала чемпионом Италии впервые с сезона 2010/11.