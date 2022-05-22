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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» стал чемпионом Италии впервые с сезона 2010/11

22 Мая 2022 • 20:56 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

Сегодня, 22 мая, «Милан» победил «Сассуоло» (3:0) в заключительном 38-м туре чемпионата Италии.

В составе «красно-чёрных» дубль на свой счёт записал форвард Оливье Жиру, ещё один гол забил полузащитник Франк Кесси.

В параллельном матче «Интер» не оставил шансов «Сампдории», обыграв команду с таким же счётом. За хозяев забили Иван Перишич, и дубль оформил Хоакин Корреа.

Таким образом, «Милан» набрал 86 очков и занял первое место. Команда Стефано Пиоли опередила «Интер» на два очка и стала чемпионом Италии впервые с сезона 2010/11.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Серия А Оливье Жиру Иван Перишич Хоакин Корреа Франк Кесси
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окончен Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
окончен Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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