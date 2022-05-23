Пиоли — лучший тренер Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли был признан лучшим тренером сезона в итальянской Серии А.

Напомним, вчера, 22 мая, «россонери» одолели в гостях «Сассуоло» (3:0) и стали чемпионами Италии впервые за 11 последних лет.

«Стефано Пиоли был лидером «Милана». Молодая и зрелищная команда, созданная на основе техники и энтузиазма, в которой тренер смог развить каждый элемент и объединить их вместе», — заявил гендиректор Серии А Луиджи Де Серво.

Пиоли возглавил «Милан» в 2019 году. Ранее он работал с большим количеством других итальянских клубов, но именно вместе с «россонери» он сумел выиграть свой первый трофей в качестве главного тренера.