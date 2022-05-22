Ибрагимович: «Многие смеялись, когда я обещал вернуть «Милан» на вершину»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался после долгожданного завоевания Скудетто со своей командой.

«Милан» впервые за 11 лет выиграл чемпионат Италии, на два очка опередив «Интер».

«Это самое приятное Скудетто. До сих пор помню, как на первой пресс-конференции мне говорили, что возвращение в старый клуб – риск. Я обещал вернуть «Милан» на вершину и выиграть Серию А, многие над этим смеялись – теперь я здесь в качестве чемпиона с командой, в которую не верили, – заявил 40-летний швед в интервью DAZN. – Мы были готовы на жертвы и отдавали все силы – когда делаешь это, всё становится возможным», – отметил Ибрагимович.

В последнем туре Серии А «Милан» обыграл в гостях «Сассуоло» со счётом 3:0.