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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали не терпится сыграть в Лиге чемпионов

24 Мая 2022 • 05:15 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

«Милан» стал чемпионом Италии, и Сандро Тонали, полузащитник команды, внес важнейший вклад в этот успех. Он сыграл наибольшее количество матчей в чемпионате - 36, и забил пять голов.

Особенно хорошо Тонали действовал в последних матчах сезона - то есть как раз тогда, когда это требовалось больше всего. Теперь он мечтает сыграть в Лиге чемпионов за «Милан».

- Мечтаю в Лиге чемпионов с «Миланом». Самый важный гол сезона? Мой мяч в ворота «Лацио». Кто такой Ибрагимович? Это человек-скала. Он надежен. Леау? Он принес нам столько очков..., - заявил Тонали в экспресс-интервью La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сандро Тонали
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