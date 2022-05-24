Тонали не терпится сыграть в Лиге чемпионов

«Милан» стал чемпионом Италии, и Сандро Тонали, полузащитник команды, внес важнейший вклад в этот успех. Он сыграл наибольшее количество матчей в чемпионате - 36, и забил пять голов.

Особенно хорошо Тонали действовал в последних матчах сезона - то есть как раз тогда, когда это требовалось больше всего. Теперь он мечтает сыграть в Лиге чемпионов за «Милан».

- Мечтаю в Лиге чемпионов с «Миланом». Самый важный гол сезона? Мой мяч в ворота «Лацио». Кто такой Ибрагимович? Это человек-скала. Он надежен. Леау? Он принес нам столько очков..., - заявил Тонали в экспресс-интервью La Gazzetta Dello Sport.