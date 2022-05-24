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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший лучший бомбардир итальянского чемпионата поздравил «Милан»

24 Мая 2022 • 03:44 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

Экс-нападающий Альдо Серена, в 1989 году ставший лучшим бомбардиром чемпионата Италии в составе миланского «Интера», прокомментировал итоги завершившегося турнира.

- В начале сезона я не верил в «Милан» и в его победу. Но клуб удивил меня. Пиоли справился со многими вызовами, такими, как травмы Кьяера и Ибрагимовича. Кого я считаю самым важным игроком для завоевания Скудетто? Наверное, это Леау и Тонали. Год назад казалось, что их следует сдать в аренду, но каквсе поменялось! Дриблинг Леау невероятен, к тому же, он повадился забивать в самых важных матчах, - цитирует Серену Il Mesaggero.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альдо Серена
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