Бывший лучший бомбардир итальянского чемпионата поздравил «Милан»

Экс-нападающий Альдо Серена, в 1989 году ставший лучшим бомбардиром чемпионата Италии в составе миланского «Интера», прокомментировал итоги завершившегося турнира.

- В начале сезона я не верил в «Милан» и в его победу. Но клуб удивил меня. Пиоли справился со многими вызовами, такими, как травмы Кьяера и Ибрагимовича. Кого я считаю самым важным игроком для завоевания Скудетто? Наверное, это Леау и Тонали. Год назад казалось, что их следует сдать в аренду, но каквсе поменялось! Дриблинг Леау невероятен, к тому же, он повадился забивать в самых важных матчах, - цитирует Серену Il Mesaggero.