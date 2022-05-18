Сто тысяч фанатов «Милана» хотят попасть на заключительный матч чемпионата Италии

Официальный сайт «Сассуоло» был атакован фанатами «Милана», после того как открылась продажа билетов на матч заключительного тура Серии А.

Официально для «Милана» приготовлено 18 тысяч мест, но желающих попасть на стадион оказалось на порядок больше. Болельщики стремятся поддержать свою команду и помочь ей стать чемпионом Серии А впервые с 2011 года.

Перед последним туром «Милан» опережает «Интер» на два очка. «Россонери» устраивает ничья в последнем матче, чтобы оформить чемпионский титул. «Интеру» необходимо обыгрывать «Сампдорию».