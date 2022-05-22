Ибрагимович вышел на награждение «Милана» с бутылкой шампанского и сигарой

Сегодня, 22 мая, завершился матч 38-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» на выезде разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0.

В составе «красно-чёрных» дубль оформил форвард Оливье Жиру, и ещё один гол забил Франк Кесси.

Таким образом, «Милан» стал чемпионом Италии, опередив «Интер» на 2 очка.

На церемонии награждения звёздный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вышел на награждение с бутылкой шампанского и сигарой.

Напомним, «красно-чёрные» стали чемпионами страны впервые за 11 лет. В последний раз команда праздновала победу в Серии А в сезоне-2010/11.