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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли — лучший тренер Серии А в мае

19 Мая 2022 • 22:14 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
6.60 4.70 1.45
22.05 19:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли стал лучшим тренером Серии А в мае.

«Милан» одержал победы во всех трех матчах Серии А в мае. Пиоли получил награду лучшего тренера месяца в третий раз в текущем сезоне чемпионата Италии. Это лучший показатель среди всех тренеров лиги.

«Милан» проведет последний матч сезона в гостях с «Сассуоло», встреча пройдет 22 мая, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. В случае победы «Милан» оформит чемпионство. Последний раз «россонери» выигрывали Серию А в сезоне 2010/11.   

«Милан» занимает первое место после 37-го тура, набрав 83 очка. «Интер» занимает второе место, имея 81 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Стефано Пиоли
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САССУОЛО МИЛАН
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20.05  21:45 Торино ... Рома 3.60 3.70 2.04
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