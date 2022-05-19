Пиоли — лучший тренер Серии А в мае

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли стал лучшим тренером Серии А в мае.

«Милан» одержал победы во всех трех матчах Серии А в мае. Пиоли получил награду лучшего тренера месяца в третий раз в текущем сезоне чемпионата Италии. Это лучший показатель среди всех тренеров лиги.

«Милан» проведет последний матч сезона в гостях с «Сассуоло», встреча пройдет 22 мая, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. В случае победы «Милан» оформит чемпионство. Последний раз «россонери» выигрывали Серию А в сезоне 2010/11.

«Милан» занимает первое место после 37-го тура, набрав 83 очка. «Интер» занимает второе место, имея 81 очко.