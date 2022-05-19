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Чемпионат Италии. Серия А

«Мы не спарринг-партнёр» - наставник «Сассуоло» пообещал проблемы «Милану»

19 Мая 2022 • 03:34 Комментировать
Сассуоло
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Милан
6.60 4.70 1.45
22.05 19:00

Для завоевания чемпионского титула «Милану» в последнем туре достаточно сыграть с «Сассуоло» вничью, но «зеленые» не намерены превращать матч в легкую прогулку для подопечных Стефано Пиоли. Об этом общественности сообщил Алессио Дионизи - наставник «Сассуоло».

Стоит заметить, что в этом году «Сассуоло» уже успел огорчить многих грандов - в частности, «Интер» в марте уступил ему со счетом 0:2.

- «Милан» заслуживает победу, но не стоит считать, что она уже у них в кармане. Мы не спарринг-партнер. Полные трибуны будут дополнительным стимулом для игроков, - заявил Дионизи в интервью La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Алессио Дионизи
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САССУОЛО МИЛАН
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