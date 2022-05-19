«Мы не спарринг-партнёр» - наставник «Сассуоло» пообещал проблемы «Милану»

Для завоевания чемпионского титула «Милану» в последнем туре достаточно сыграть с «Сассуоло» вничью, но «зеленые» не намерены превращать матч в легкую прогулку для подопечных Стефано Пиоли. Об этом общественности сообщил Алессио Дионизи - наставник «Сассуоло».

Стоит заметить, что в этом году «Сассуоло» уже успел огорчить многих грандов - в частности, «Интер» в марте уступил ему со счетом 0:2.

- «Милан» заслуживает победу, но не стоит считать, что она уже у них в кармане. Мы не спарринг-партнер. Полные трибуны будут дополнительным стимулом для игроков, - заявил Дионизи в интервью La Gazzetta Dello Sport.