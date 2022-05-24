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Чемпионат Италии. Серия А

Найдена медаль, украденная у Пиоли

24 Мая 2022 • 05:10 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

Итальянским полицейским удалось найти медаль, которая была украдена у Стефано Пиоли во время празднований чемпионского титула - первого для миланского гранда за последние одиннадцать лет.

Как оказалось, ее сдали в полицию сами подозреваемые в краже - трое молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет из провинции Реджо-Эмилия. Они явились в полицию уже в сопровождении своего адвоката Алессандро Конти, уточняет La Gazzetta Dello Sport. Молодые люди настаивают, что нашли ее случайно недалеко от раздевалки «Милана».

Сейчас ведется следствие и устанавливается степень достоверности показаний молодых людей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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