Найдена медаль, украденная у Пиоли

Итальянским полицейским удалось найти медаль, которая была украдена у Стефано Пиоли во время празднований чемпионского титула - первого для миланского гранда за последние одиннадцать лет.

Как оказалось, ее сдали в полицию сами подозреваемые в краже - трое молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет из провинции Реджо-Эмилия. Они явились в полицию уже в сопровождении своего адвоката Алессандро Конти, уточняет La Gazzetta Dello Sport. Молодые люди настаивают, что нашли ее случайно недалеко от раздевалки «Милана».

Сейчас ведется следствие и устанавливается степень достоверности показаний молодых людей.