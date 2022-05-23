Леау не уверен, останется ли в «Милане»

Вингер «Милана» Рафаэл Леау отказался говорить давать определённые ответы о своём будущем.

22-летний португалец провёл успешный сезон и стал чемпионом Италии.

«Я очень счастлив здесь. Милан – потрясающий город, – поделился Леау в интервью DAZN. – Когда я прибыл сюда в 19-летнем возрасте, мне сразу начали доверять. Посмотрим, что произойдёт после завершения сезона», – прокомментировал своё будущее нападающий, связанный с возможным переходом в различные топ-клубы.

Рафаэл Леау провёл 42 матча за «Милан» в текущей кампании, поразив ворота 14 раз и отметившись 12 результативными передачами. Его контракт с «россонери» рассчитан до 2024 года.